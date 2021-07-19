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«الصحة» تطلق حملة «بدون يمناك لا عدمناك».. و «الربيعة» يقدم نصيحة مهمة

«الصحة» تطلق حملة «بدون يمناك لا عدمناك».. و «الربيعة» يقدم نصيحة مهمة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية تحت شعار (بدون يمناك لا عدمناك) ، التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن أهمها تجنب المصافحة، والتباعد الجسدي، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حيث ستنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه نصح وزير الصحة، توفيق الربيعة، الجميع بتجنب المصافحة للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وغرد الوزير على حسابه بموقع “تويتر”:”لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم بدون يمناك .. لاعدمناك”.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس (كورونا)، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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