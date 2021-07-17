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أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة الرياض.. و«المدني» يحذر

أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة الرياض.. و«المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة الرياض، بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (الأفلاج، الحريق، الرين، حوطة بني تميم) حتى الساعة 2 صباحاً من يوم الاحد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أما عن البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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