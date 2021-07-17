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توقعات طقس الغد.. أمطار غزيرة وسيول بهذه المناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار غزيرة وسيول بهذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أما عن البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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