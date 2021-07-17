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نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج للمسجد الحرام

نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج للمسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج للمسجد الحرام خلال اليوم الأول بامتياز وسط بيئة صحية وآمنة مراعية لكافة المعايير الصحية العالمية، وعبر منظومة من الخدمات المتطورة والجهود التشاركية بين الإدارات الخدمية والميدانية المشاركة في إنجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

وتضمنت خطة اليوم الأول تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق ترتيب دقيق مراعي لأعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أثبتت فاعليتها في تسهيل إنسيابية حركة الحشود.

وقامت الرئاسة خلال اليوم الأول بتوزيع (20) ألف مظلة بهدف وقاية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين على خدمتهم من حرارة الشمس.

كما تم توزيع (30) ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من (٧٥) عربة موزعة على مسارات الطواف.

وعلى صعيد التوجيه والإرشاد قدمت الرئاسة خدماته الفتوى وإجابة أسئلة الحجاج بعشر لغات عالمية تضمنت توجيهات لضيوف الرحمن وإرشادات متعلقة بالالتزام بالمسارات وتحقيق التباعد الجسدي.

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