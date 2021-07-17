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تعليم «الحدود الشمالية» يتيح ترتيب الشرائح للمعلمين المنقولين خارجيًّا

تعليم «الحدود الشمالية» يتيح ترتيب الشرائح للمعلمين المنقولين خارجيًّا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، عن إتاحة ترتيب شرائح النقل للمنقولين خارجيًّا، وتدعو طالبي النقل الداخلي إلى التأكد من رغباتهم مع إمكانية التعديل أو الانسحاب من الحركة.

وأضاف «تعليم الشمالية»، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن لجميع المعلمين الذين لم يتقدموا مسبقًا للنقل الداخلي ويرغبون بالتقدم للحركة الدخول وتسجيل رغباتهم عبرنظام نور.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلنت وزارة التعليم، اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي.

ودعت وزارة التعليم جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه 13/ 12/ 1442هـ.

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