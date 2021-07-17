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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شؤون الحرمين تطلق خدمة الـ«واي فاي» التجريبية بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين تطلق خدمة الـ«واي فاي» التجريبية بالمسجد الحرام
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تواصل – واس:

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين” خدمة الـ(واي فاي) التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واي فاي) في (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

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