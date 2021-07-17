أمطار على الرياض والدفاع المدني يتوقع استمرارها حتى هذا الوقت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، مقاطع فيديو تظهر هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الرياض العاصمة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً يفيد باستمرار فرصة هطول أمطارمتوسطة الى غزيرة على منطقةالرياضيشمل (العاصمة الرياض، الخرج، الحريق، المزاحمية، ضرما، الدلم، الرين، القويعية) حتى الساعة 11 مساءً .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.