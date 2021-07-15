صحة المواطن أمن للوطن..جهود مكثفة من «الداخلية» في مواجهة خطر «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

بذلت وزارة الداخلية مجهودات ضخمة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث حرصت على تطبيق حظر التجول لتفادي انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين ونقل العدوى، وتعاملت بكل حزم على من يخالف الإجراءات الاحترازية أو يخترق قرار حظر التجول.

غرامة على مخالفي حظر التجول

وفرضت وزارة الداخلية عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار”.

وحذرت من أنه “في حال أن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما”.

واستثنت وزارة الداخلية السعودية من قرار “حظر التجول” قطاعات الأغذية، والصحة، والإعلام، والنقل، والتجارة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، والمياه، والبعثات الدبلوماسية.

إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس

ومع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، حيث أعلنت عن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، وشملت القرارات

أولا : إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ثانيا : مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

ثالثا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

رابعا : إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

خامسا : تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر ) ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

سادسا : تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

سابعا : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

ثامنا : توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد ، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين .

تاسعاً: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية .

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم إتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، وتدعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

التحصين شرط دخول الأماكن العامة

وحرصا من وزارة الداخلية على حصار الفيروس وانتهاء الجائحة من المملكة، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداء من 1 أغسطس.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء “انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس”.

ضبط المخالفين للحجر الصحي والمؤسسي

وبعد قرارات فتح الطيران الدولي من وإلى الخارج وقدوم العديد من المسافرين من دول مختلفة كثّفت الجهات الأمنية جهودها بشكل متواصل لضبط مخالفي تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وتتخذ بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهات المختصة.

وتنصّ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد

وتشدّد وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن، خاصة وأن أي تهاون في الالتزام بتلك الاجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي ، وتبذل الوزارة جهوداً مضنية في هذا الشأن حيث بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” أكثر من 20 ألف مخالفة خلال أسبوع واحد فقط وذلك للفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(6435)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2935)، ثم مكة المكرمة بـ(2205)، والقصيم بـ(2032)، والمدينة المنورة بـ (1779)، والجوف بـ(1197)، وتبوك بـ(820)، وحائل بـ(728)، والحدود الشمالية بـ(651)، وجازان بـ(467)، وعسير بـ(348)، والباحة بـ(321)، ونجران بـ(279).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.