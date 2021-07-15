8.5 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع مرتفعا 16 نقطة

تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الخميس على ارتفاع وللجلسة الرابعة على التوالي، حيث سجل المؤشر العام مكاسب تجاوزت 70 نقطة إلا أن فترة المزاد قلصت المكاسب النقطية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10794 نقطة مرتفعا بنحو 16 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.5 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 236.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 329.2 ألف صفقة.

وأتت أسهم سابك وكذلك المراعي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.7 و1.9 في المائة ثم أسهم سبكيم العالمية المرتفعة 3.1 في المائة.

فيما أعلنت شركة ثوب الأصيل عن أرباح للربع الثاني بواقع 34.5 مليون ريال مقابل 52.3 مليون ريال للفترة المماثلة وبانخفاض 34 في المائة، فيما قرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى ذلك وصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم بواقع 33.3 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 100 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم التعمير بعد صعودهما 5.5 في المائة، فيما سجلت أسهم الخريف مكاسب بنحو 4.1 في المائة، ثم تأتي أسهم بترو رابغ وسيسكو بمكاسب تجاوزت 3 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 92 شركة تصدرها أسهم الوطنية للتأمين والتي هبطت بنحو 6.4 في المائة بعد إعلان بنك “ساب” عن توجهه بالتخارج من الشركة حيث يمتلك البنك 20 في المائة من أسهمها، تلاه أسهم نماء للبتروكيماويات بنحو 2.9 في المائة، ثم أسهم الغاز المتراجعة 2.7 في المائة.