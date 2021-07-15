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الشيخ «الخثلان» يوضح حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها (فيديو)

الشيخ «الخثلان» يوضح حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها.  

وتلقى الشيخ “الخثلان” استفسارا خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، عن حكم ذبح أضحية ومن ثم دعوة كل أفراد العائلة والأقارب لتناول الطعام وأكل الأضحية بالكامل. 

وقال الخثلان، إنه لا بأس بذلك فيمكن لمن يُضحي أن يأكل الأضحية كلها أو يتصدق بها كلها، الأمر في ذلك واسع. 

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