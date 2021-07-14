وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) لخدمات التوظيف عن توفر ست وظائف في التخصصات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف:
1- مسؤول أنظمة التشغيل:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- أخصائي حوكمة البيانات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذيي صلة.
3- مدير علاقات الخدمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
4- مدير حماية البيانات والخصوصية:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.
5- رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.
6- أخصائي الشراكة الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
للتقديم و مزيد من التفاصيل:
1- مسؤول أنظمة التشغيل: (إضغط هنا)
2- أخصائي حوكمة البيانات: (إضغط هنا)
3- مدير علاقات الخدمة: (إضغط هنا)
4- مدير حماية البيانات والخصوصية: (إضغط هنا)
5- رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات:(إضغط هنا)
6- أخصائي الشراكة الاستراتيجية: (إضغط هنا)