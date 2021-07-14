وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) لخدمات التوظيف عن توفر ست وظائف في التخصصات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

1- مسؤول أنظمة التشغيل:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- أخصائي حوكمة البيانات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذيي صلة.

3- مدير علاقات الخدمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

4- مدير حماية البيانات والخصوصية:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.

5- رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.

6- أخصائي الشراكة الاستراتيجية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

للتقديم و مزيد من التفاصيل:

1- مسؤول أنظمة التشغيل: (إضغط هنا)

2- أخصائي حوكمة البيانات: (إضغط هنا)

3- مدير علاقات الخدمة: (إضغط هنا)

4- مدير حماية البيانات والخصوصية: (إضغط هنا)

5- رئيس قسم تدقيق تقنية المعلومات:(إضغط هنا)

6- أخصائي الشراكة الاستراتيجية: (إضغط هنا)