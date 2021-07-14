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«الصحة» تسجيل أكثر من 458 ألف جرعة جديدة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

«الصحة» تسجيل أكثر من 458 ألف جرعة جديدة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 20,901,938 جرعة، منها 18 مليون جرعة أولى، و2.8 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 458 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

 

 

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