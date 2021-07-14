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قوات أمن الحج: بدء استقبال الحجاج من الساعة السادسة مساءً يوم 7 ذي الحجة

قوات أمن الحج: بدء استقبال الحجاج من الساعة السادسة مساءً يوم 7 ذي الحجة
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تواصل – فريق التحرير:

قال قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان: إنه عند خروج الحجاج بعد الانتهاء من طواف القدوم، سيوزعون حسب الألوان التي تدلهم إلى المواقع.

من جانبه، أعلن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد بن عبدالله البسامي، عن جاهزية المسجد الحرام وساحاته بالشراكة المميزة مع الجهات المعنية.

وأضاف اللواء البسامي خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادة قوات أمن الحج لعام 1442هـ،: “نسقنا مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة مساء لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع”.

وأوضح أن الخطة المرورية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى المنتج النهائي؛ لتظهر بالشكل المناسب.

فيما أكدت الإدارة العامة للمجاهدين، أنها تُحكم السيطرة من خلال 5 محاور رئيسة على حماية الإطار الخارجي للعاصمة المقدسة لمنع تسلل المخالفين.

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