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ماذا يفعل الحاج حال فقدان إثباته الشخصي أو تعرضه للسرقة؟.. «قانوني» يوضح

ماذا يفعل الحاج حال فقدان إثباته الشخصي أو تعرضه للسرقة؟.. «قانوني» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني صقر الحربي، اليوم الأربعاء، عن الخطوات التي يتبعها الحاج عند فقدانه لإثباته الشخصي أو تعرضه للسرقة.

وقال صقر الحربي، خلال استضافته على قناة “السعودية”: إن هناك مكاتب لأقسام الشرطة وأخرى للنيابة العامة، فيما تم إصدار بطاقة الحج الذكية وهي بديل عن الهوية مؤقتاً داخل المشاعر المقدسة؛ حيث يتم الاستدلال عن معلوماتك بسهولة.

وأوضح “الحربي” أن ما عليك في تلك الحالة إلا التقدم بالشكوى لدى الجهات الموجودة داخل المشاعر المقدسة، وهم يقومون بذلك لأنهم مختصين من أكثر من وزارة مثل وزارة الداخلية، ووزارة الحج، ووزارة العدل ومن النيابة العامة التي لديها مكاتب هناك تقوم بعملية معالجة لمثل هذه الشكاوى، فيما أصبحت الهوية متاحة عبر توكلنا فلا داعي لأخذها حتى لا تتعرض للفقدان.

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