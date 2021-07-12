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العراق.. مقتل 41 شخصاً في حريق اندلع بمستشفى لعلاج «كورونا»

العراق.. مقتل 41 شخصاً في حريق اندلع بمستشفى لعلاج «كورونا»
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تواصل – وكالات:

ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى للعلاج من فيروس كورونا بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 41 قتيلا وإصابة العشرات.

 وقالت مديرية صحة ذي قار العراقية إن من بين قتلى حريق مستشفى العزل اثنان من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين.

وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الأنباء العراقية إن “صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

 

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