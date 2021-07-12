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تحذير.. 3 أطعمة قد تسبب أزمات وسكتات قلبية

تحذير.. 3 أطعمة قد تسبب أزمات وسكتات قلبية
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تواصل – وكالات:

حذر تقرير صحي حديث من خطورة الإفراط في تناول بعض الاطعمة والتي قد تسبب عوامل الإصابة بالنوبات القلبية.

وبحسب ما نشره موقع “إكسبريس” البريطاني، غالبًا ما ترتبط مخاطر الإصابة بنوبة القلب ارتباطًا مباشرًا بالنظام الغذائي للمريض، لذا عليك اختيار الأطعمة المفيدة التي تمدك بالطاقة وتمد جسمك بالعناصر الغذائية اللازمة، وتجنب الأطعمة الضارة.

وأوضح التقرير أن النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة يتم خلالها منع إمداد القلب بالدم فجأة مما ينتج عنها جلطة دموية، لذا لابد من التأكد من أن نظامك الغذائي صحي للقلب، وتجنب الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ومن بين تلك الأطعمة التي يزيد الإفراط منها المخاطر على القلب:

1- اللحوم الحمراء

فقد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، وقد يكون السبب في ذلك أن اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول، لذا إذا كان عليك اتباع نظام غذائي باللحوم الحمراء، فحاول الحد من حصتك اليومية.

كما يمكنك تناول القطع الخالية من الدهون مثل لحم البقر المستدير وشرائح لحم البقر قليل الدهن.

2- المخبوزات والمعجنات

عليك الانتباه إلى مخاطر الإفراط في تناول المخبوزات والمعجنات، مثل الكعك والمخبوزات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب.

وتكمن مخاطر المخبوزات في أن المكون الرئيسي لها هو الدقيق الأبيض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويمنحك الشعور بالجوع، يمكنك استبدال دقيق القمح الكامل واستخدام الزيوت النباتية السائلة بدلاً من الزبدة أو السمن.

3- الأطعمة المملحة
إن تناول كميات كبيرة من الصوديوم المكون الرئيسي من الملح يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب وفشل القلب، كما يجب تجنب تناول المواد الحافظة المضافة والدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة الموجودة في الزيوت المهدرجة، فيجب ألا تشكل الدهون المشبعة أكثر من 6% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

وحدد التقرير كذلك بعض الأطعمة التي تساعدك في الحفاظ على صحة القلب:

1.الكثير من الفواكه والخضراوات
2.اللحوم الخالية من الدهن
3.الدواجن منزوعة الجلد
4.المكسرات والفاصوليا والبقوليات
5. الأسماك
6. الحبوب
7.الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون
8.منتجات الألبان قليلة الدسم
9.البيض

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