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توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وسماء غائمة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة وسماء غائمة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله، أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وتكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات جيزان ، ونجران ، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد الى مرتفعات منطقة الباحة ومكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، بينما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة فتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة كأقل حرارة.

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