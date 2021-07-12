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«الحج» تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على وظائف إدارية شاغرة

«الحج» تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على وظائف إدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الحج والعمرة، الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 26 وظيفة إدارية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة في الإعلان هم:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

كما أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

وأضافت أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يكون سبق لهم اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، مشيرة إلى أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب نهائياً.

وأشارت إلى أن فترة التقديم تستمر 7 أيام تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 8 / 12 / 1442هـ، وتنتهي يوم 14 / 12 / 1442هـ، مبينة أنه يمكن للراغبين التقدم إلى الوظائف من خلال منظومة التوظيف جدارة علىموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والشروط من خلالالرابط.

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