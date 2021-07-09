متحدث «التجارة» يوضح عدد المنتجات المعيبة في المملكة.. ويكشف السبب

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قال متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن الاستدعاء نظام عالمي لخدمة المستهلك، بسبب أن بعض العيوب والأخطاء المصنعية في السلع والمنتجات لا تظهر إلا بعد إنتاجها وصناعتها، وأن الشركة المصنعة تلزم أو وكيلها المحلي باستقبال المنتجات وإصلاحها مجانا.

وأوضح الحسين، أن في المملكة اليوم 1.8 مليون سيارة معيبة، تسير على طرقات المملكة ولم يستجب أصحابها لحملات الاستدعاء، وأن هناك أيضا 300 ألف جهاز منزلي، و50 ألف لعبة أطفال، في المنازل قد يتعرض مستخدموها للخطر.

وحذر متحدث التجارة، المستهلكين من تعريض حياتهم للخطر بتجاهل طلبات الاستدعاء التي تعلنها الوزارة لإصلاح المنتجات المعيبة مجانا من قبل الوكلاء.

كما أكد الحسين، على أن الوكالة تتحمل كافة تكاليف الإصلاح للمنتجات المستدعاة مهما كانت سنة الصنع أو حالة الضمان.

وأشار إلى أنه يمكن التأكد من استدعاء المنتجات بزيارة الموقع الإلكتروني :هنا.