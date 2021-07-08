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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بنظام إنارة موفر للطاقة.. «شؤون الحرمين» توفر أول 3 عينات من الثريات الجديدة لمشروع توسعة المطاف

بنظام إنارة موفر للطاقة.. «شؤون الحرمين» توفر أول 3 عينات من الثريات الجديدة لمشروع توسعة المطاف
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تواصل – واس:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية أول ثلاث عينات من الثريات الجديدة لمشروع زيادة الطاقة الاستيعابة للمطاف والمصممة خصيصًا للمبنى، والتي تتميز بتصميمها المتسق مع الطابع المعماري المتفرد للمسجد الحرام ومزودة بنظام إنارة مرشدة للطاقةLED، والمصنوعة من الاستانلس ستيل والمطلية بالذهب عيار (24) بسمك (2) ميكرون، وتزن الواحدة منها 280 كيلوجرام مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوي 2,38م ثابت لجميع أدوار مبنى المطاف وبإرتفاع يصل حتى 3600مم يختلف تبعًا لطوابق المبنى.

ويتيمز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين نوع “دوبلكس” لمقاومة التيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى 152 كم/ساعة، بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية طبقًا للمواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في هذا المجال ومن أهمها كود البناء السعودي.

وأوضحت الوكالة بأنه سيتم توفير عدد 114 ثرية للدور الأرضي من مبنى المطاف، وثمانية قطع للدور الأول، بينما سيتم تخصيص 123 ثرية للدور الأول ميزانين بإجمالي 245 ثرية لكامل المشروع.

ويأتي ذلك ضمن العناية والرعاية الكريمة من الدولة الرشيدة -أيدها الله- لتقديم أفضل الخدمات من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال الإنشاءات واعتماد أجود المواد والأنظمة وأحدثها رعاية لبيت الله الحرام، واهتمامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

 

 

 

 

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