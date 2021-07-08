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تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مجدداً حتى منتصف الأسبوع القادم على أقل تقدير، بحيث تسود أجواء حارة في معظم المناطق، خاصة وسط وشرق المملكة.

ويُتوقع، وفقا لـ”طقس العرب”، أن تتأثر معظم المناطق في شرق ووسط المملكة بتزايد تأثير الكتلة الحارة على المنطقة، وترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق، مثل الاحساء والرياض وحفر الباطن، وقد تزيد عن ذلك في بعض الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وصحراء الربع الخالي.

ومن المتوقع أيضا أن تتأثر العاصمة الرياض بشكل مباشر بهذا الطقس الحار، ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة حول 46 درجة مئوية، وترتفع بشكل اضافي لتصبح ما بين 47 – 48 درجة مئوية مطلع ومنتصف الاسبوع.

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