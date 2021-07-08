وظائف إدارية وفنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، على مسمى:

–مدير الشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

–مشغل غرفة إنذار الحريق: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا.