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متى تؤخذ الجرعة الثانية من اللقاح وهل تفقد مفعولها إذا زادت المدة؟ «الصحة» تجيب

متى تؤخذ الجرعة الثانية من اللقاح وهل تفقد مفعولها إذا زادت المدة؟ «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، للوقاية من الفيروس.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل بإذن الله لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، تؤخذ بعد 42 يوما من الجرعة الأولى، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (1207) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.

كما تم تسجيل (1195) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (476,643) حالة ولله الحمد.

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