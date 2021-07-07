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«البنك الإسلامي للتنمية» يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«البنك الإسلامي للتنمية» يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع له عن توفر وظائف إدارية وتقنية ومالية من أجل العمل في محافظة جدة وفق المسميات الوظيفية، والتفاصيل التالية:

الوظـــائف المتاحة:

– مدير إدارة العلاقات – منطقة إفريقيا

– مدير السيولة و ALM

– اخصائي تحرير وكاتب إعلانات

– اخصائي أول تسويق وتخطيط اتصالات

– كبير اختصاصي المحتوى الإبداعي

– اخصائي اتصال تنفيذي وتحرير أول

– اخصائي تسويق رئيسي

– أخصائي تسويق رقمي رائد

– ساعد إداري (الاستعانة بمصادر خارجية) – متحدث فرنسي

– مساعد أول ، إدارة المحافظ الائتمانية (ICD)

– مسؤول إدارة الأصول

– مساعد أول ، محلل التكنولوجيا المالية (ICD)

– مدير عمليات الموارد البشرية

– المدير الرئيسي – إستراتيجية الشركة والتحول

– مساعد أول ، إدارة المحافظ الائتمانية (المكتب الإقليمي – ألماتي – التصنيف الدولي للأمراض)

– مساعد إداري (الاستعانة بمصادر خارجية).

التقديم:

وأشار البنك الإسلامي للتنمية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).

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