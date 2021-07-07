«البنك الإسلامي للتنمية» يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع له عن توفر وظائف إدارية وتقنية ومالية من أجل العمل في محافظة جدة وفق المسميات الوظيفية، والتفاصيل التالية:
الوظـــائف المتاحة:
– مدير إدارة العلاقات – منطقة إفريقيا
– مدير السيولة و ALM
– اخصائي تحرير وكاتب إعلانات
– اخصائي أول تسويق وتخطيط اتصالات
– كبير اختصاصي المحتوى الإبداعي
– اخصائي اتصال تنفيذي وتحرير أول
– اخصائي تسويق رئيسي
– أخصائي تسويق رقمي رائد
– ساعد إداري (الاستعانة بمصادر خارجية) – متحدث فرنسي
– مساعد أول ، إدارة المحافظ الائتمانية (ICD)
– مسؤول إدارة الأصول
– مساعد أول ، محلل التكنولوجيا المالية (ICD)
– مدير عمليات الموارد البشرية
– المدير الرئيسي – إستراتيجية الشركة والتحول
– مساعد أول ، إدارة المحافظ الائتمانية (المكتب الإقليمي – ألماتي – التصنيف الدولي للأمراض)
– مساعد إداري (الاستعانة بمصادر خارجية).
التقديم:
وأشار البنك الإسلامي للتنمية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف، من خلال الرابط التالي:(اضغط هنــا).