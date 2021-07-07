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أمانة جدة تصادر 2800 من الأدوات الكهربائية بمنزل شعبي

أمانة جدة تصادر 2800 من الأدوات الكهربائية بمنزل شعبي
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تواصل – فريق التحرير:

داهمت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية منزل شعبي في حي البغدادية جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية حيث جرى مصادرة 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـ إعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية.

وأضاف أنه جرى تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.

وشدد المهندس عمرو الدقس على أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بكافة أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.

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