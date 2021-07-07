هل تُلزم المرأة بوضع صورتها في البطاقة الذكية؟.. «الحج والعمرة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار امرأة بشأن وجوب إلزامها بوضع صورتها الشخصية في البطاقة الذكية التي يزود بها الحاج مثل الرجال.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يمكن للمرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها في البطاقة الذكية أن تفعل ذلك، مع ضرورة الالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

وأكدت الحج والعمرة أن البطاقة الذكية هي عبارة عن بطاقة تعريفية خدمية للحجاج تهدف إلى تيسير تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات أيضاً ويُفضل أن تحمل صورة الحاج.