«شؤون الحرمين»: توفير 800 عربة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في الحج

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كشفت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الثلاثاء، عن جهودها للتيسير على كبار السن وذوي الإعاقة في موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنها عملت على تذليل أداء المناسك لكبار السن وذوي الإعاقة من حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام بتوفير العربات المناسبة للتنقل كما يلي:

– 200 عربة منفردة.

– 600 عربة مزدوجة.

– 10 عربات كهربائية.

– 3 نقاط للعربات الكهربائية.