وظائف إدارية شاغرة لدى «STC» في عدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق عمليات الموارد البشرية الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).

– مشرف حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– قائد فريق الحوكمة ودعم تنمية الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.