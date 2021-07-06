إحباط تهريب 1.2 مليون قرص «إمفيتامين» وكميات من الحشيش بالشرقية وتبوك وعسير

تواصل – فريق التحرير:

صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكّنت – بفضل الله – من ضبط (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح العقيد الطويان، أن الكمية المضبوطة كانت نتيجة عمليتين أمنيتين تمكّنت من خلالهما دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها، وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر.

كما تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح العقيد الغنام أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.