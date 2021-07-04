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طلاب المملكة يحصدون «المركز الثاني» بأولمبياد الرياضيات في البلقان

طلاب المملكة يحصدون «المركز الثاني» بأولمبياد الرياضيات في البلقان
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تواصل – فريق التحرير:

في إنجاز دولي جديد، حقق منتخب المملكة للرياضيات للناشئين المركز الثاني في منافسات أولمبياد البلقان في الرياضيات للناشئين ٢٠٢١م الخامس والعشرين (Junior Balkan Mathematical Olympiad) بفوز جميع أعضاء المنتخب بست ميداليات متنوعة: “ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، وميداليتين برونزيتين”.

جاء ذلك في نتائج الأولمبياد، التي أعلنت مساء يوم الأحد ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢ ، والتي كشفت عنها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).

والطلاب الفائزون في أولمبياد البلقان في الرياضيات للناشئين الخامس والعشرين ٢٠٢١م هم:

١ – الميدالية الذهبية للطالب محمد بن حسين بن جاسم الدبيسي- مدرسة التهذيب الأهلية الثانوية بسيهات.

٢ – الميدالية الذهبية للطالب مهدي بن صالح بن مهدي البيك- مدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف.

٣- الميدالية الذهبية للطالب هادي بن علاء بن حسن العيثان- مدرسة الأنجال الأهلية الثانوية بالهفوف.

٤ – الميدالية الفضية للطالب محمد بن ربيع بن حمزة حافظ- مدرسة الخندق الأهلية المتوسطة بالمدينة المنورة.

٥- الميدالية البرونزية للطالب عبد الإله بن عمار بن محمد نور ألطف- مدرسة الحصان الأهلية الثانوية بالدمام.

٦ – الميدالية البرونزية للطالب معاذ بن سعيد بن عايض القحطاني- مدرسة منارات الرياض الأهلية المتوسطة بالرياض.

يذكر أن أولمبياد البلقان في الرياضيات للناشئين مسابقة دولية، تقوم بتنظيمها سنويا دول البلقان وقبرص، واستضافت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية دورتها الأولى سنة ١٩٩٧م ، وتستضيف المسابقة عددا من الدول بمشاركة فريق من كل دولة، لا يتجاوز تمثيله ستة طلبة.

وتجري المسابقة خلال يوم واحد، يختبر فيه الطلبة في أربعة أسئلة في فروع علم الرياضيات المقررة دوليا (الجبر والهندسة ونظرية الأعداد والتركيبات ) ويتم احتساب درجة كل سؤال بعشر درجات؛ ليكون مجموع الدرجات لكل طالب أربعين درجة، ولكل فريق مائتين وأربعين درجة.

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