«الاتصالات» توفر أكثر من 18 فرصة وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة وبرنامج تدريب تعاوني، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف المتاحة:
1- مدير قسم تخطيط الرقابة الداخلية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مدير قسم جودة الرقابة الداخلية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير قسم تقنية ضمان الرقابة الداخلية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مدير قسم ضمان الرقابة الداخلية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي إدارة المنتجات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مهندس أول تصميم البنية التحتية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
7- مهندس أول تنفيذ البنية التحتية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
8- مدير شؤون الأقمار الصناعية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب).
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
9- مدير قسم إستراتيجية العلامة التجارية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
10- مدير قسم التكامل وتحسين المراقبة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
11- أخصائي الاستراتيجية وتخطيط الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
12- أخصائي مهني إدارة المنتجات (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، تقنية المعلومات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
13- أخصائي عمليات البنية التحتية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
14- أخصائي مهني تحليل الأعمال:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
15- مُحلل تخطيط وأداء أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
16- أخصائي تجربة العملاء:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
17- مدير مبيعات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
18- مُشرف إدارة المنتجات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
19- برنامج تدريب تعاوني (المالية):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية).
التقديم على الوظائف:
أوضحت شركة الاتصالات السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا)، كما يمكن التقديم في برنامج التدريب التعاوني من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).