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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الاتصالات» توفر أكثر من 18 فرصة وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس

«الاتصالات» توفر أكثر من 18 فرصة وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

 أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة وبرنامج تدريب تعاوني، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف المتاحة:

1- مدير قسم تخطيط الرقابة الداخلية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير قسم جودة الرقابة الداخلية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير قسم تقنية ضمان الرقابة الداخلية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مدير قسم ضمان الرقابة الداخلية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي إدارة المنتجات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

6- مهندس أول تصميم البنية التحتية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

7- مهندس أول تنفيذ البنية التحتية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

8- مدير شؤون الأقمار الصناعية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب).

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

9- مدير قسم إستراتيجية العلامة التجارية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

10- مدير قسم التكامل وتحسين المراقبة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

11- أخصائي الاستراتيجية وتخطيط الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

12- أخصائي مهني إدارة المنتجات (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، تقنية المعلومات).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

13- أخصائي عمليات البنية التحتية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

14- أخصائي مهني تحليل الأعمال:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

15- مُحلل تخطيط وأداء أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

16- أخصائي تجربة العملاء:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

17- مدير مبيعات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

18- مُشرف إدارة المنتجات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

19- برنامج تدريب تعاوني (المالية):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية).

التقديم على الوظائف:

أوضحت شركة الاتصالات السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا)، كما يمكن التقديم في برنامج التدريب التعاوني من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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