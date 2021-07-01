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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنبيه عاجل من «الأمن العام» لراغبي أداء فريضة حج هذا العام

تنبيه عاجل من «الأمن العام» لراغبي أداء فريضة حج هذا العام
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تواصل – واس:

حذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها.

وأوضح العميد الشويرخ أن وزارة الحج والعمرة أعلنت الوسيلة النظامية للتسجيل في حج هذا العام، هو المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول آليًا، ومن خلال المسار يتم استعراض تسجيل شركات الحج النظامية ويستطيع المتأهل للحج التعرف عليها عبر رابط وزارة الحج التالي: ‏https://localhaj.haj.gov.sa.

 

 

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