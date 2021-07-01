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منهم 25 حالة في يوم واحد.. ارتفاع أعداد الوفيات في كندا لـ233 شخصاً جراء الحر الشديد

منهم 25 حالة في يوم واحد.. ارتفاع أعداد الوفيات في كندا لـ233 شخصاً جراء الحر الشديد
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تواصل – وكالات:

أفادت السلطات الكندية بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد إلى 233 حالة على الأقل معظمهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الشرطة الكندية إن عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم جراء ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بغرب البلاد.

وأعلنت الشرطة أن السلطات تلقت بلاغات بحدوث أكثر من 25 وفاة مفاجئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت إن الحرارة الشديدة تعتبر سببا مساهما في معظم الحالات. وهناك العديد من كبار السن من بين أولئك الذين لقوا حتفهم.

وفي ليتون بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وصلت درجات الحرارة إلى 47.9 درجة مئوية يوم الاثنين، محطمة الرقم القياسي الكندي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية على «تويتر».

وسجلت العديد من الأماكن في أميركا الشمالية، بما في ذلك ولاية أوريغون في غرب الولايات المتحدة، درجات حرارة قياسية محلية أعلى بكثير من 40 درجة مئوية خلال موجة الحر الأخيرة.

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