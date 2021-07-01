الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«جامعة أم القرى» تتيح القبول لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً وفق ضوابط محددة

«جامعة أم القرى» تتيح القبول لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً وفق ضوابط محددة
0

تواصل – فريق التحرير:

بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي، أن الجامعة ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على اكمال إجراءات القبول من عدمه، حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.

وأضاف أن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية 100٪؜ ومحوكمة بالكامل، مهيباً بالمتقدمين والمتقدمات للرجوع للمصادر الرسمية في الجامعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.

يمكن التقديم عبر الدخول على الرابط التالي :هنا.

مواد ذات صلة

فتح باب التسجيل في برنامج «فني رعاية مرضى».. تعرف على موعد التقديم والشروط

فتح باب التسجيل في برنامج «فني رعاية مرضى».. تعرف على موعد التقديم والشروط

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة معادن

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة معادن

وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>