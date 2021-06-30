البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التسويق الرقمي، ويشترط للتقديم شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي تسويق رئيسي، ويشترط للتقديم شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إداري، ويشترط للتقديم شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إدارة البنك، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).