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طقس الليلة.. مائل للحرارة معتدل على المرتفعات ورياح خفيفة ببعض المناطق

طقس الليلة.. مائل للحرارة معتدل على المرتفعات ورياح خفيفة ببعض المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، أجواء دافئة في عموم مناطق المملكة، فيما يميل الطقس للحرارة في بعض المناطق بينما يكون الطقس معتدل على المرتفعات الجنوبية غربية وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق، وفقا لـ”طقس العرب”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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