الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- مطور متكامل (Full-Stack Developer)

2- مسؤول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

(ERP Systems Management)

3- أخصائي تطوير الخدمات والمنصات الإلكترونية.

(eService’s and Platform Development Specialist)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات ، أو مجال ذي صلة – يفضل الماجستير.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية في عمليات تبني ومشاريع التطوير الكامل.

– إظهار القدرة على العمل في نطاق متنوع من المشاريع التي تتطلب تحليلاً مفصلاً وحل المشكلات.

– مهارات شخصية وقيادية قوية.

– القدرة على العمل والتواصل بشكل فعال في بيئة جماعية وتعاونية.

– القدرة على جلب الأفكار المبتكرة من البداية إلى التنفيذ الفعلي.

– المرونة في العمل في بيئة غير منظمة نسبيًا لبدء التشغيل.

– اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة.

التقديم على الوظائف:

من خلال الروابط التالية:

1- مطور متكامل:

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2- مسئول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات:

– ( اضغط هنــا )

3- أخصائي تطوير الخدمات والمنصات الإلكترونية:

– ( اضغط هنــا )