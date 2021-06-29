الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة ان التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف المتاحة:
1- مطور متكامل (Full-Stack Developer)
2- مسؤول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
(ERP Systems Management)
3- أخصائي تطوير الخدمات والمنصات الإلكترونية.
(eService’s and Platform Development Specialist)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات ، أو مجال ذي صلة – يفضل الماجستير.
– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية في عمليات تبني ومشاريع التطوير الكامل.
– إظهار القدرة على العمل في نطاق متنوع من المشاريع التي تتطلب تحليلاً مفصلاً وحل المشكلات.
– مهارات شخصية وقيادية قوية.
– القدرة على العمل والتواصل بشكل فعال في بيئة جماعية وتعاونية.
– القدرة على جلب الأفكار المبتكرة من البداية إلى التنفيذ الفعلي.
– المرونة في العمل في بيئة غير منظمة نسبيًا لبدء التشغيل.
– اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة جيدة.
التقديم على الوظائف:
من خلال الروابط التالية:
1- مطور متكامل:
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2- مسئول أنظمة تخطيط موارد المؤسسات:
– ( اضغط هنــا )
3- أخصائي تطوير الخدمات والمنصات الإلكترونية:
– ( اضغط هنــا )