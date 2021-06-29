«استشاري أمراض معدية» يحذر: «الجرعة الواحدة» لا تكفي لمواجهة المتحور «دلتا»

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، اليوم الثلاثاء، أن مناعة الجرعة الواحدة أمام المتحور الجديد “دلتا” لا تتجاوز الـ 30%، لافتًا إلى أن أخذ الجرعتين يحقق مناعة تصل إلى 95%.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” أن اللقاحات المتوفرة تواجه فيروس كورونا بشكل عام بصورة جيدة، ولكن تختلف هذه النسبة من فيروس لآخر والأسوأ في المتحور “دلتا”.

وشدد استشاري الأمراض المعدية، على أن المناعة المعطاة بعد جرعة واحدة لا تكفي أمام فيروس “دلتا” فهي لا تتجاوز 20% أو 30%، ولكن أخذ الجرعتين يزيد من تلك المناعة.