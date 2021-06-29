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تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الكويت

تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الكويت
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تواصل – فريق التحرير:

قالت سفارة المملكة بالكويت: إن السلطات الكويتية سمحت لبعض الفئات بالدخول إلى أراضيها.

وأوضحت السفارة، أن السلطات الكويتية قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ممن تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، بالعبور من المنافذ الحدودية (البرية والبحرية) اعتبارا من الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسوف يعمل بذلك حتى يوم السبت 31 يوليو 2021م.

وأشارت السفارة، أن السلطات الكويتية قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر-أسترازينكا- موديرنا) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.

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