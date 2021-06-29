الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مُخبأة داخل آلات تعقيم طبية.. السلطات اللبنانية تُحبط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون للمملكة (صور)

مُخبأة داخل آلات تعقيم طبية.. السلطات اللبنانية تُحبط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون للمملكة (صور)
0

تواصل – فريق التحرير :

تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة “كبتاجون”، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، وذلك قبل تهريبها إلى المملكة.

وأوضحت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، حيث تم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).

وأشارت إلى أن المتورطين اعترفوا أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية “الكبتاجون” إلى المملكة، مبينة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.

الصورة

الصورةالصورة

الصورة

مواد ذات صلة

المملكة الأولى عربياً ضمن قائمة أفضل الدول في العودة للحياة الطبيعية بحقبة «كورونا»

المملكة الأولى عربياً ضمن قائمة أفضل الدول في العودة للحياة الطبيعية بحقبة «كورونا»

«الجوازات»: إصدار 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة والإقامة.. وتوجه نصيحة مهمة

«الجوازات»: إصدار 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة والإقامة.. وتوجه نصيحة مهمة

«الأمن العام»: تعاون المواطن والمقيم سبب الحملات الإيجابية ضد العمالة المخالفة (فيديو)

«الأمن العام»: تعاون المواطن والمقيم سبب الحملات الإيجابية ضد العمالة المخالفة (فيديو)

وزير الخارجية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقًا للقرارات الدولية

وزير الخارجية: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقًا للقرارات الدولية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>