مُخبأة داخل آلات تعقيم طبية.. السلطات اللبنانية تُحبط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون للمملكة (صور)

تواصل – فريق التحرير :

تمكنت السلطات اللبنانية، من ضبط 100 ألف حبة “كبتاجون”، مخبّأة بطريقة احترافية، داخل آلات تعقيم أدوات طبية، وذلك قبل تهريبها إلى المملكة.

وأوضحت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني، أن عمليات الرصد والتعقُب، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين، وهم ثلاثة أفراد (اثنان من الجنسية اللبنانية وشريكهما سوري الجنسية)، حيث تم ضبط 17.4 كجم من حبوب الكبتاجون (حوالي 100 ألف حبة).

وأشارت إلى أن المتورطين اعترفوا أثناء التحقيق بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية “الكبتاجون” إلى المملكة، مبينة أن التحقيق مستمر تحت إشراف القضاء المختص.