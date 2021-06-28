الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. 7 خطوات للحصول على رعاية طبية متكاملة عن بُعد

بالفيديو.. 7 خطوات للحصول على رعاية طبية متكاملة عن بُعد
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، 7 خطوات للحصول على رعاية طبية وخدمة متكاملة عن بٌعد من خلال خدمة “العيادات عن بُعد”.

وأوضحت صحة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة خطوات استخدام خدمة العيادات عن بُعد من خلال تحميل تطبيق صحتي عبر متجري أندرويد وآبل.

وتبدأ بحجز الموعد من قبل المنشآة الصحية ويمكن معاينة الموعد في الرسالة النصية، ومن ثم الدخول على خدمة المواعيد عن بعد لحضور الموعد المجدول، وبعد الموافقة على الإقرار يمكن للمستفيد الانضمام إلى الموعد بعد قراءة تعهد المريض والضغط على موافق.

ويمكن للمريض الانضمام إلى الموعد بالضغط على أيقونة الانضمام قبل 15 دقيقة من الموعد، وتتطلب خدمة العيادات عن بُعد الوصول إلى الكاميرا والمايكروفون، وأخيرا يبدأ الموعد عند قبول المكالمة بين الطبيب والمريض.

مواد ذات صلة

توضيح مهم من «الصحة» بشأن اللقاحات الضرورية للحجاج والمدة الزمنية بينها

توضيح مهم من «الصحة» بشأن اللقاحات الضرورية للحجاج والمدة الزمنية بينها

«توكلنا» يتيح حجز موعد لقاح كورونا للأعمار بين 12 – 18 سنة

«توكلنا» يتيح حجز موعد لقاح كورونا للأعمار بين 12 – 18 سنة

«توكلنا» يوضح كيفية حجز موعد لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»

«توكلنا» يوضح كيفية حجز موعد لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»

«الصحة»: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد جرعتي لقاح كورونا

«الصحة»: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد جرعتي لقاح كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>