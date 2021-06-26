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الأمن العام يكشف ملابسات الإطاحة بعصابات السرقة والسطو المسلح (فيديو)

الأمن العام يكشف ملابسات الإطاحة بعصابات السرقة والسطو المسلح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الأمن العام من كشف غموض عدد من الجرائم وضبط المتورطين فيها خلال الفترة الماضية بعدة مناطق.

وأوضح الأمن العام، أنه تم ضبط مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل يتضمن سكب المواطنين مادة الطلاء على الوافد، بهدف التسويق لحسابيهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك.

كما تم القبض على باكستانيين من مخالفي نظام الإقامة بعد تورطهما في إتلاف جهازي صراف آلي وسرقة أكثر من 500 ألف ريال.

وأطاح الأمن العام بمواطنين تورطا في كسر أقفال مخزن وسرقة مقتنيات قيمتها 30 ألف ريال، إلى جانب مواطنين آخرين امتهنا تكسير المركبات والاستيلاء على المبالغ المالية والمقتنيات الموجودة فيها.

كما تم ضبط مواطن اعتاد وضع التجهيزات الخاصة بالسيارات الأمنية في المركبات التي يقودها مع توثيقه ذلك، إضافة إلى تباهيه بحمل مجسم سـلاح.

ونوه بالقبض على مواطنين تورطا في الاعـتداء على العاملين بمحطات الوقود وسرقة ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح.

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