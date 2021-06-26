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«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1301 إصابة و17 وفاة و1376 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1301 إصابة و17 وفاة و1376 حالة تعافي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة،اليوم السبت ، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة وتعافي (1376) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (482003) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (463004) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت (17) حالة ليصل الإجمالي إلى (7760) حالة .

وحثت الوزراة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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