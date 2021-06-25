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ارتكبوا 18 جريمة.. الإطاحة بـ«عصابة سرقة المركبات» في مكة

ارتكبوا 18 جريمة.. الإطاحة بـ«عصابة سرقة المركبات» في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (18) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت في سرقة المركبات التي يتركها قائديها في وضع التشغيل أمام المحال التجارية، وجرى إيقافهم واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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