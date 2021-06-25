الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة العالمية»: متحور «دلتا» موجود في 92 دولة حول العالم

«الصحة العالمية»: متحور «دلتا» موجود في 92 دولة حول العالم
0

تواصل – واس :

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد 19 ، وذلك بعد تراجعها لأدني المستويات منذ فبراير الماضي.

وأرجعت المنظمة سبب ارتفاع الإصابات إلى المتحور “دلتا”، واصفة إياه بالأشد عدوى والأسرع انتشارا ، محذرة من تزايد الإصابات خلال فصل الصيف ما لم تتخذ الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: “إن هناك قلقاً بشأن المتحور “دلتا”, مضيفاً أن الفيروسات تتحور بشكل مستمر، وأن السيطرة على العدوى ومنع انتقالها يحول دون ظهور سلالات ومتحورات جديدة, كما أن التوزيع المنصف للقاحات يقصر من أمد الوباء الذي كلما طال ظهرت متحورات جديدة ، داعيا إلى تقاسم جرعات اللقاحات ، وتوفير المزيد منها للدول الفقيرة.

من جهة أخرى أوضحت المسؤولة التقنية لجائحة كوفيد19 في المنظمة ماريا فان كيركوف أن متحور “دلتا” موجود بالفعل في 92 دولة على الأقل حول العالم.

مواد ذات صلة

قنصلية المملكة في سيدني تغلق أبوابها لمدة أسبوع

قنصلية المملكة في سيدني تغلق أبوابها لمدة أسبوع

لتفادي مضاعفات كورونا.. «الصحة» توجه نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم

لتفادي مضاعفات كورونا.. «الصحة» توجه نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم

«الصحة»: 7 إجراءات تقي من انتشار فيروس كورونا

«الصحة»: 7 إجراءات تقي من انتشار فيروس كورونا

أطباء يدرسون إمكانية إعطاء لقاح الأنفلونزا و«كورونا» في وقت واحد

أطباء يدرسون إمكانية إعطاء لقاح الأنفلونزا و«كورونا» في وقت واحد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>