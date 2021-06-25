«الصحة العالمية»: متحور «دلتا» موجود في 92 دولة حول العالم

تواصل – واس :

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد 19 ، وذلك بعد تراجعها لأدني المستويات منذ فبراير الماضي.

وأرجعت المنظمة سبب ارتفاع الإصابات إلى المتحور “دلتا”، واصفة إياه بالأشد عدوى والأسرع انتشارا ، محذرة من تزايد الإصابات خلال فصل الصيف ما لم تتخذ الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: “إن هناك قلقاً بشأن المتحور “دلتا”, مضيفاً أن الفيروسات تتحور بشكل مستمر، وأن السيطرة على العدوى ومنع انتقالها يحول دون ظهور سلالات ومتحورات جديدة, كما أن التوزيع المنصف للقاحات يقصر من أمد الوباء الذي كلما طال ظهرت متحورات جديدة ، داعيا إلى تقاسم جرعات اللقاحات ، وتوفير المزيد منها للدول الفقيرة.

من جهة أخرى أوضحت المسؤولة التقنية لجائحة كوفيد19 في المنظمة ماريا فان كيركوف أن متحور “دلتا” موجود بالفعل في 92 دولة على الأقل حول العالم.