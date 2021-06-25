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7 أطعمة تساعد على تعزيز طول قامة الأطفال في مرحلة النمو

7 أطعمة تساعد على تعزيز طول قامة الأطفال في مرحلة النمو
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تواصل – وكالات:

يعتقد الكثيرون أن طول الإنسان يتحدد بالوراثة، غير أن الخبراء يقولون إن عوامل عديدة إضافية مثل التغذية ونمط الحياة تؤثر على طول الإنسان خلال سن النمو.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تؤثر على طول الإنسان، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

البيض

البيض مصدر غذائي غني بالبروتين والريبوفلافين والبيوتين والحديد. وفقًا للخبراء، يساعد البروتين في نمو الخلايا وتطورها، لذا يُنصح إضافة بياض البيض إلى النظام الغذائي اليومي للأطفال.

فول الصويا

 

فول الصويا غني بالبروتين لذا فهو مفيد لتحسين صحة العظام ونموها. يُنصح بتناول فول الصويا مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

الخضار الورقية

 

توفر الخضار الورقية مصدرًا جيدًا للكالسيوم لعظام أطفالك. يمكن إطعام الأطفال، السبانخ أو الملفوف الصيني أو اللفت أو البروكلي على شكل حساء أو يخنة أو معكرونة أو عصير.

الجزر

 

الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول عند تناوله إلى فيتامين أ. يُقترح إضافة الجزر النيء إلى نظامك الغذائي اليومي لمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل فعال. يمكنك تناول الجزر على شكل سلطة أو عصير للحصول على نتائج جيدة.

الحبوب الكاملة

 

الحبوب الكاملة غنية بفيتامين ب والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد وكذلك الكالسيوم. تساعد هذه المعادن في بناء قوة العظام.

الزبادي

 

الزبادي غني بالعناصر الغذائية ومصدر جيد للبروتين والكالسيوم وفيتامين د والزنك. ثبت أن البروبيوتيك يساعد في نمو وتطور الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية.

المكسرات

 

توفر المكسرات العديد من العناصر الغذائية وتحتوي على الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتينات. كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة العظام. يمكنك إما تقديمها في صورة محمصة جافة أو مسحوق يضاف إلى العصيدة.

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