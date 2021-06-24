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«أمانة الرياض» توضح حقيقة إزالة سوق «الجوهرة» النسائي

«أمانة الرياض» توضح حقيقة إزالة سوق «الجوهرة» النسائي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة الرياض، حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة سوق الجوهرة النسائي المجاور لسوق حجاب بحي النسيم.

وأشارت في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنها أبرمت عقداً استثمارياً مع إحدى المؤسسات للاستفادة من الأرض التي أقيم عليها السوق وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وأبانت أنه تنفيذا للقرارات والضوابط النظامية التي استجدت والقاضية بتطبيق المخطط الأصلي المعتمد لتلك الأرض، والذي يقضي بإعادة الأرض كمواقف للمركبات، ومراعاة لأوضاع المستأجرات والمستثمر قررت استمرار العقد الخاص بالسوق إلى حين انتهائه.

وأكدت أنه بعد انتهاء العقد ونظراً لظروف المستأجرات مُنحت المستأجرات مهلاً متعددة إضافية بما يتيح لهن الوقت الكافي للانتقال إلى مواقع أخرى بديلة، حرصا على الحفاظ على مصدر رزقهن.

ولفتت الأمانة إلى أنه من المقرر أن تنتهي المهلة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، وبموجبه ستباشر الأمانة إغلاق السوق وإزالته في الموعد المحدد تنفيذا للأنظمة ذات الصلة.

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