الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: 7 إجراءات تقي من انتشار فيروس كورونا

«الصحة»: 7 إجراءات تقي من انتشار فيروس كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، التذكير بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتشمل هذه الخطوات حسب ما نشره حساب “عش بصحة”، على “تويتر”، ما يلي:

• ارتداء الكمامة

• الالتزام بالتباعد

• الحرص على التعقيم

• عدم مصافحة

• التهوية الجيدة

• الحد من التجمعات

• التسجيل لأخذ اللقاح

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة.

كما تم تسجيل (14) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (479390 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (460338) حالة.

مواد ذات صلة

توضيح من «الطيران المدني» بشأن الحجر المؤسسي على «العمالة المنزلية»

توضيح من «الطيران المدني» بشأن الحجر المؤسسي على «العمالة المنزلية»

أطباء يدرسون إمكانية إعطاء لقاح الأنفلونزا و«كورونا» في وقت واحد

أطباء يدرسون إمكانية إعطاء لقاح الأنفلونزا و«كورونا» في وقت واحد

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1255 إصابة و14 وفاة و1247 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1255 إصابة و14 وفاة و1247 حالة تعافي

«الصحة» توضح سبب استمرار إيجابية العينة لدى بعض المتعافين من «كورونا»

«الصحة» توضح سبب استمرار إيجابية العينة لدى بعض المتعافين من «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>