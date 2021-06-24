لليوم الرابع .. عمال النفط في إيران يضربون عن العمل للتأخر في دفع رواتبهم

تواصل – وكالات:

لليوم الرابع على التوالي، يواصل العمال “المؤقتون والمتعاقدون” في صناعة النفط بإيران الإضراب عن العمل بسبب ظروف العمل الصعبة وانخفاض الأجور والتأخير في دفع الرواتب لعدة أشهر.

ووفقاً لموقع “الحدث”، اتسعت الإضرابات مع انضمام عمال من قطاعات أخرى بأنحاء مختلفة في البلاد، حيث أفادت مصادر إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إضراب عمال شركةDiplimerفي مجمع “عسلوية” النفطي.

كما طالب هؤلاء العمال بأجور عادلة وتوزيع مناسب لإجازاتهم، معلنين أنهم سيواصلون الإضراب إلى جانب زملائهم الآخرين في صناعات النفط والتكرير حتى تحقيق مطالبهم.

وفي الوقت نفسه، انضم عمال مجمع “بيدبولاند” للنفط والغاز في بهبهان إلى إضراب العمال على مستوى البلاد احتجاجاً على عدم دفع الرواتب في مواعيدها وتفاوت الأجور والمزايا.

وأمس الأربعاء، انضم عمال مصفاة “معشور” للنفط وعمال محطة رامين للطاقة في الأهواز، وشركة “دماوند” النفطية في طهران، ومحطتا بستان وعسلوية إلى الإضرابات.

كما أعلن عمال شركتي “إنديكا صنعت آسيا” و”بارس كيهان” وحافلات طهران انضمامهم إلى الإضراب العام على مستوى البلاد.

ورداً على الإضرابات وفي محاولة لترهيب العمال، فصلت مصفاة طهران 700 عامل دون تفسير، ونشر عمال المصفاة مقاطع فيديو لـ”فصلهم” على مواقع التواصل، داعين “الشعب الإيراني إلى دعم الحركة الاحتجاجية“.

كما أصدر عمال مجمع “هفت تبه” لقصب السكر شمال الأهواز بياناً أمس الأربعاء دعوا فيه إلى إضراب على مستوى البلاد، وقالوا إنهم يعارضون خصخصة هذا المجمع الضخم والفساد المستشري فيه منذ عدة سنوات، مطالبين بنقل إدارته لنقابة العمال.