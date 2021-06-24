13 مليار حجم السيولة.. مؤشر الأسهم يُغلق فوق مستوى 10900 نقطة

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أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مواصلا المكاسب وللجلسة الرابعة على التوالي، وسط ارتفاع أسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10919 نقطة مرتفعا بنحو 25 أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 13.98 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 390.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 499.57 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعه بنحو 0.9 في المائة، ايضا ارتفعت أسهم سبكيم العالمية بنحو 5.6 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح لمساهميها بواقع 0.75 ريالا للسهم وذلك عن النصف الأول من العام الجاري.

قابل ذلك تراجع أسهم جرير بنحو 2.2 في المائة بعدما سجل أسهم أعلى مستوى منذ الإدراج، كذلك تراجعت أسهم البنك السعودي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 86 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اليمامة للحديد بارتفاع 8.5 في المائة ليغلق السهم عند مستوى 51.9 ريال وهو الأعلى منذ الإدراج.

أيضا سجلت أسهم الزامل للصناعة مكاسب بنحو 6.5 في المائة، كذلك صعدت أسهم كل من نسيج و مبكو قرب 6 في المائة، في حين سجل الأخير أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015.

قابل ذلك تراجع أسهم 100 شركة تصدرها أسهم اللجين والمتراجعة 3.6 في المائة وذلك بعد 3 جلسات من الارتفاع، تلاه أسهم كل من نماء والعبداللطيف وكذلك “ام آي اس” بتراجعات بلغت 2.5 في المائة.